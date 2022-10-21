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Общество

Мобилизация в Псковском регионе организована должным образом – Виктор Андреев

Частичная мобилизация в Псковской области организована должным образом и проходит без особых перегибов, заявил председатель совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев.

«У нас в регионе губернатором Михаилом Ведерниковым частичная мобилизация организована должным образом и проводится без особых перегибов. Все вопросы внимательно рассматриваются, и решения принимаются в ручном режиме по каждой жалобе. Возвращено из пунктов сбора более 70 граждан. Приняты меры по единовременной выплате мобилизованным, которые уже начались с 15 октября. Развернут и работает пункт помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО, а у нас в городе их достаточно. Горожане и предприниматели оказывают и моральную поддержку, проводя различные акции, и материальную, собирая посылки и отправляя их на территорию проведения СВО. С этим, я считаю, все в порядке», - отметил он.

По словам Виктора Андреева, особое внимание надо уделить вопросу безопасности, поскольку Псковская область граничит с государствами Прибалтики, а это значит, с блоком НАТО. Он подчеркнул, что от того, как отработан в регионе вопрос с гражданской обороной (ГО), зависит жизнь людей, сбережение производств и культурных ценностей.

Ветеран добавил, что готовность с ГО определяется по следующим показателям: готовы ли в городе укрытия, достаточно ли их, оборудованы ли они всем необходимым, знают ли жители города о них и о порядке действий в случае сигнала воздушной тревоги, подготовлены ли средства индивидуальной защиты, знают ли граждане, как ими пользоваться, подготовлено ли решение об эвакуации.

«К сожалению, мы, общественники, проведя опрос людей, организаций, понимаем, что очень много нерешенных вопросов. Этим надо заниматься. Сейчас вышли на властей города, думаю, все сделаем, как надо», - отметил Виктор Андреев.

По его мнению, к территориальной обороне нужно готовиться уже сейчас. «Мы видим, как обстреливают наши города на границе с Украиной, и понимаем, что шутки закончились», - заключил Виктор Андреев.

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