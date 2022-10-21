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Экономика

Более чем на 55 млн рублей пополнили бюджет страны псковские самозанятые

Более 55 миллионов рублей перечислили самозанятые Псковской области в бюджет государства за 9 месяцев 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального УФНС. 

В число наиболее популярных видов деятельности, которые выбирают плательщики НПД в Псковской области, входит строительство, продажа товаров собственного производства и услуги косметологии. Также «самозанятые» активно регистрируются как водители, парикмахеры и те, кто сдает в аренду жилье.

По данным на октябрь 2022 года, количество самозанятых в Псковской области превысило 15 тысяч человек. Самому юному самозанятому региона – 14 лет, самому пожилому плательщику НПД – 82 года.

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) был введен на территории Псковской области 1 июля 2020 года. Основанием послужил региональный закон № 2078-ОЗ, принятый 8 мая 2020 года. 

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