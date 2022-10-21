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Общество

Почти 10 тысяч мобилизованных россиян вернулись домой

Почти десять тысяч мобилизованных граждан вернули домой, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«На сегодняшний день вернули по стране почти 10 тысяч человек по разным причинам», — сказал он, отвечая на вопрос о призванных по ошибке россиянах, передает «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также ранее заявил, что более 9,5 тысячи многодетных россиян были отозваны из воинских частей и освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. «Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — констатировал он.

Ранее глава региона Михаил Ведерников сообщил, что более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой после убытия в воинскую часть по различным основаниям. «Даже после убытия в воинскую часть мобилизованных иногда возвращают. На сегодня – 71 случай, когда люди вернулись из частей по различным основаниям», – отметил глава региона.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

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