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Общество

41% россиян хотели бы перезимовать в другом регионе

Более четверти россиян (26%) отмечают, что продуктивность их работы напрямую зависит от времени года. Столько же респондентов отметили наивысшую продуктивность в зимнее время. При этом, 41% участников исследования хотели бы  иметь возможность переехать, чтобы провести осенне-зимний сезон в другом городе или регионе, сообщает Работа.ру.

Самым привлекательным городом «для зимовки» оказался Сочи (52%), его выбирают из-за теплого климата (74%), хорошей погоды (70%) и доступности рекреационных ресурсов (42%). В тройке городов для переезда на зиму также оказались Краснодар (28%) и Санкт-Петербург (14%). Опрошенные выбирали Краснодар по тем же критериям, что и Сочи.

В северной столице отмечают развитую инфраструктуру (73%), большое количество мест для отдыха и развлечений (51%), а также разнообразие и доступность продуктов питания, в особенности — фруктов и овощей (34%).

 

В пятерке городов, в которых бы хотели перезимовать россияне также оказались Москва (13%) и Калининград (13%). Участники исследования отмечают, что в столице хорошо развита инфраструктура (69%), большое количество мест, где можно провести досуг (43%), также опрошенные считают, что климат Москвы мягче, чем во многих других регионах (37%). Калининград ценят за относительно теплый климат (59%), хорошую погоду (53%) и развитую инфраструктуру (47%).

В топ-10 городов, куда хотят переехать на зиму россияне, вошли также Ростов-на-Дону (9%), Казань (8%), Владивосток (5%) и Воронеж (5%).

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