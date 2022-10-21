Шоурум с уникальными куклами открылся в Пскове

10:54, 21 октября 2022, ПАИ

Шоурум творческой мастерской Псковского кукольного дома открылся в Доме ремесел (ул. Некрасова, 8). Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по культуре Псковской области.

В нём представлены уникальные изделия ручной работы, экспонаты с выставок Псковского кукольного дома.

«Многим полюбились авторские куклы из экспозиции «Весенние голоса», которая была представлена в центре народного творчества в апреле. В шоуруме вы сможете приобрести этих ярких кукол», - отмечают в сообщении.

Также на витринах представлены небольшие текстильные игрушки, панно, интерьерные украшения, сувениры, бижутерия. «Каждый найдет себе что-то по душе!» - отметили в комитете.

Кроме того, все желающие приглашаются на мастер-классы профессионалов-кукольников в Дом ремесел. Мастерская работает по субботам с 12:00. «Всё расскажут, покажут и научат!» - заключили в комитете.