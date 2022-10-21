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Общество

Приграничные проекты обсуждают в усадьбе сето в Печорском районе

В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово в Печорском районе проходит круглый стол в рамках областного проекта «Мы живём на границе», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре.

Мероприятие собрало специалистов из шести приграничных муниципалитетов Псковской области, которые расскажут о проектах, направленных на сохранение самобытных традиций региона.

Одним из вопросов станет проектная деятельность. Директор ПООО «Чудской проект» Ольга Василенко расскажет коллегам о разработке проектов по экологическому образованию, сохранении и популяризации культурного наследия, приграничном сотрудничестве.

Руководитель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето», член Совета Ассоциации финно-угорских народов РФ, член Консультативного совета Северо-Западного федерального округа по вопросам коренных народов Хелью Маяк поделится опытом в создании информационного центра на территории музея-усадьбы, посвящённого истории и культуре народа сето.

В программе – выступления спикеров из Гдовского, Пыталовского, Палкинского районов и Пскова.

«Встреча в деревне Сигово – это своеобразная творческая площадка для специалистов культуры, музейных работников, представителей общественной организации для поиска новых путей развития и точек роста в совместной деятельности, способных сохранить свою идентичность, находясь на границе трёх государств», – отметили в центре народного творчества.

Круглый стол проходит при участии Псковского областного центра народного творчества, Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» и музея-усадьбы народа сето.

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