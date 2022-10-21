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Происшествия

Ящик с церковными пожертвованиями украл житель Опочецкого района

Житель деревни Глубокое в Опочецком районе украл из церкви Казанской иконы Божией Матери ящик с пожертвованиями. В нем находилось 10 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Опочецкий» провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия с применением служебно-разыскной собаки. В итоге полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 43-летний житель деревни Глубокое, ранее уже судимый за кражи.

Похищенные деньги мужчина потратил на собственные нужды. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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