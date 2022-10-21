«Культурные выходные» пройдут в Гдовском районе 28-30 октября

11:56, 21 октября 2022, ПАИ

«Культурные выходные» пройдут в Гдовском районе 28-30 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа мероприятий проекта «Культурные выходные» включает спектакли Псковского областного театра кукол, выставки художественных работ регионального отделения Союза художников России, концерты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, мастер-классы и различные просветительские мероприятия.

28 октября

10:00 – спектакль «Терем-теремок» Псковского областного театра кукол. Билеты здесь или в кассе Центра досуга и культуры. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Центр досуга и культуры, г. Гдов, ул. Ленина, д. 1

9:00 - 18:00 – выставки художественных работ регионального отделения Союза художников России; мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества; Военно-исторического музея-заповедника; студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Центр досуга и культуры, г. Гдов, ул. Ленина, д. 1

12:00 – заседание работников музеев Псковской области. Гдовский музей истории края, Гдов, ул. Карла Маркса, д. 31

13:45 – культурно-просветительский проект «Библиотур». ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»:

- открытая лекция «Псковская земля – край воинской славы. Эстафета подвига от Александра Невского»;

- интерактивная, развлекательная, познавательная и волшебная программа «По ту сторону реки». Гдовская районная центральная библиотека им. Л. И. Малякова, г. Гдов, ул. Ленина, д. 9

15:00 - 17:30 – уроки и мастер-классы ведущих преподавателей ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова» для учащихся и педагогов музыкальной школы. Гдовская детская музыкальная школа, Гдов, ул. Никитина, д. 9

18:00 – концерт ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова». Центр досуга и культуры, г. Гдов, ул. Ленина, д. 1

29 октября

10:00 - 18:00 – выставки:

- художественных работ регионального отделения Союза художников России;

- мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

15:00 - 16:00 – концерт ансамбля русской музыки «Псков»

Билеты здесь или в кассе Центра досуга и культуры.

Центр досуга и культуры, Гдов, ул. Ленина, д. 1

30 октября

10:00 - 18:00 – выставки:

- художественных работ регионального отделения Союза художников России;

- мастеров декоративно-прикладного творчества. ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

15:00 - 16:00 – концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Билеты здесь или в кассе Центра досуга и культуры. Центр досуга и культуры, Гдов, ул. Ленина, д. 1.