В Пскове на пешеходном переходе сбили мужчину
ДТП произошло у дома №92 на улице Леона Поземского в Пскове 19 октября в 16:01. 50-летний водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на 36-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате дорожной аварии пешеход госпитализирован в медучреждение.
На месте ДТП работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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