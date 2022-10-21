Псковичей приглашают к участию в проекте «Книга автобиографий учителей ФКР»

12:43, 21 октября 2022, ПАИ

Форум классных руководителей (ФКР) приглашает поучаствовать педагогов в проекте «Книга автобиографий учителей ФКР». Это проект участницы сообщества ФКР, полуфиналиста телешоу «Классная тема» Елены Востриковой.

Главный вопрос, который необходимо будет раскрыть каждому участнику, – «Как и почему вы стали учителем?».

Книга будет построена в виде небольших автобиографий и разделена на блоки «Учителя разных десятилетий» с 70-х годов до современности. В конце каждой автобиографии педагог будет давать совет будущим поколениям и своим коллегам – преемственность поколений педагогов.

Все материалы можно высылать до конца декабря 2022 года на почту: evostrikova69@mail.ru. Формат: шрифт Times New Roman 14. Объем: два-три листа A4. Также необходимо прикрепить фотографию.

Книга будет выпущена в 2023 году, как один из этапов работы в рамках Года педагога и наставника. Проект может быть продлен, в дальнейшем могут добавляться новые временные промежутки.