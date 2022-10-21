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Общество

В России появится Центр биометрических технологий

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия (СП) АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ). Учредителями станут «Ростелеком» (49% акций), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (26% акций) и Банк России (25% акций).

ЦБТ займется разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений. Это позволит повысить уровень цифровизации в различных отраслях экономики.

Стороны объединят усилия и экспертизу в сфере биометрии для ускорения перевода различных услуг в цифровой вид. ЦБТ станет оператором ГИС «Единая биометрическая система» и будет обеспечивать сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Напомним, с 2018 года оператором системы был «Ростелеком».

«“Ростелеком” более десяти лет развивает технологии цифровой идентификации и аутентификации. C их помощью можно быстро и безопасно получать услуги и сервисы не выходя из дома — из любой точки, где есть интернет. Цифровизация экономики значительно ускорила развитие таких технологий, в том числе на основе биометрии, и сегодня они становятся еще более востребованными. Уверен, что созданное совместное предприятие предоставит гражданам новые цифровые возможности и проведение финансовых и нефинансовых операций в режиме онлайн. Успешная деятельность ЦБТ станет важной вехой на пути цифровой трансформации бизнеса и государства», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Ростелеком» проделал большую работу по повышению доступности и качества оказания услуг гражданам в электронном виде. Немалую роль в этом сыграли биометрические технологии. Сегодня они все чаще находят применение в различных сферах нашей жизни. Уверен, что именно биометрия придаст новый импульс развитию цифровой экономики и сферы дистанционных услуг, а СП — государственной Единой биометрической системе. А совместное использование сервисов подписания и хранения документов, ЕСИА и биометрии, в свою очередь, станет основой полноценного цифрового профиля гражданина», — сказал вице-президент — директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Единая биометрическая система — необходимая часть механизма удаленной идентификации, который позволяет гражданам дистанционно получать услуги. Она запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и «Ростелекома» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. 30 декабря 2021 года Единая биометрическая система стала государственной.

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