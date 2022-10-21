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Общество

Встреча волонтеров антинаркотического движения пройдет в Псковской области

Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» пройдет с 24 по 26 октября в Паломническом центре города Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Восьмая по счету встреча объединит более 80 добровольцев, в числе которых участники волонтерского антинаркотического движения и активисты из 14 муниципальных образований области, занимающиеся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании.

В рамках форума запланирован целый ряд мероприятий: серия тренингов по управлению эмоциями, игры и квесты на сплочение и командообразование. Кроме того, будут работать несколько площадок: «Наркоситуация в Псковской области», «Современные проблемы наркотизации молодежи», «Безопасность в интернет-пространстве», «Навыки эффективного взаимодействия», «Последствия употребления ПАВ», «Семинар по ценностям» и «Противодействие деструктивному информационному воздействию».

Организаторами форума выступают Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, региональный комитет по образованию и АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».

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