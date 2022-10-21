Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Владелец брендов Zara и Bershka впервые выйдет на рынок секонд-хенда

Испанская группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) решила впервые выйти на рынок по продаже подержанной одежды. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais, пишет ТАСС.

По её информации, компания начнет реализацию своей инициативы в рамках бренда Zara в Соединенном Королевстве 3 ноября. Так, клиенты смогут ремонтировать и продавать свою старую одежду данного бренда любого сезона через специальный сервис, доступный в магазинах, через сайт и мобильное приложение.

Что касается перепродажи, Inditex предпочла, чтобы отношения выстраивались напрямую между потребителями. Так, владелец одежды сможет выставить ее на продажу на платформе, созданной Zara, а заинтересованное лицо будет иметь возможность связаться напрямую с продавцом без вмешательства самого бренда. Отмечается, что также с помощью нового сервиса можно будет пожертвовать одежду, она будет передана Британскому Красному Кресту.

Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тысяч магазинов примерно в 100 странах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 октября 2022

Псковский лён стал популярен в Удмуртии
21 октября 2022

Курс доллара опустился до 61 рубля впервые с начала октября
21 октября 2022

Число самозанятых в Псковской области превысило 15 тысяч
20 октября 2022

Псковский конезавод продаёт животных и конюшни
20 октября 2022

Правительство продлило программу «Семейная ипотека»
20 октября 2022

ЦБ прогнозирует рост потребительского кредитования в России
20 октября 2022

H&M начал поставлять новые коллекции в магазины
20 октября 2022

Россельхозбанк начал приём конкурсных работ проекта «Агролидеры России»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...