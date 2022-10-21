Проблемы благоустройства «Европы» озвучили псковские власти

13:13, 21 октября 2022, ПАИ

Проблемные вопросы благоустройства жилого комплекса «Европа» обсудили в администрации Псковского района по просьбе вице-спикера областного Собрания Армена Мнацаканяна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

В совещании участвовали руководитель муниципалитета Наталья Фёдорова, её первый заместитель Святослав Колинко, депутат регионального парламента Владимир Кузь, представитель районной прокуратуры, специалисты юридической службы и ЖКХ, а также жительница улицы Венской Алла Петрова.

Армен Мнацаканян напомнил, что две недели назад в приёмной «Единой России» псковичка от имени жителей новостроек пожаловалась на отсутствие дворового освещения и пешеходного перехода, на нечищеные тротуары и разрушающийся остановочный комплекс. «Мы собрались, чтобы у всех было понимание, что будет сделано и в какие сроки, – обозначил цель встречи Армен Мнацаканян. – Проблемы в этом микрорайоне действительно существуют, и они не локальные – те же жалобы я слышу от жителей Завеличенской улицы».

Алла Петрова начала с хорошей новости: освещение во дворе сделали – «свет горит, чему мы очень рады». В других вопросах подвижек нет – остановка по-прежнему протекает и обдувается со всех сторон, а лужа вдоль тротуара от домов к торговому комплексу становится только больше. «Этот тротуар бесхозный, зимой его не чистят – мы по узкой тропинке ходим, а мамочкам с колясками совсем не пройти. А сейчас там лужа огромная, потому что дорога идёт под уклон, и вся вода стекает вдоль тротуара», - обрисовала ситуацию Алла Петрова и призвала районные власти как можно быстрее найти хозяина бесхозному тротуару и решить все остальные проблемы.

«Все эти вопросы не новые, и все они прорабатываются, - ответила на претензии Наталья Фёдорова. - Но то, что, по вашему мнению, можно было бы сделать за пару недель, по факту не решается быстро, потому что есть определённые нюансы». Руководитель муниципалитета попросила коллег пояснить, «в чём кроется корень всех проблем территории».

Святослав Колинко рассказал, что земельный массив жилого комплекса «Европа» отделён от региональной дороги ещё одним участком, который в прошлом году передан другому застройщику, – как раз на этой территории находятся и остановочный комплекс, и тротуар, и наезженная грунтовая дорога. «Если бы это было в ведении муниципалитета, даже вопрос не стоял бы в содержании автобусного павильона и тротуара. Но так как земля в пользовании застройщика, тратить бюджетные средства на эти цели нельзя», - пояснил первый замглавы администрации.

Святослав Колинко заверил, что руководителю строительной компании направлено письмо с требованием отремонтировать остановку и привести в нормативное состояние тротуар. Что касается организации безопасного пешеходного перехода, он должен появиться в следующем году, необходимая проектная документация разрабатывается.

В завершение участники совещания подтвердили, что вопросы благоустройства микрорайона «Европа» находятся в зоне внимания районных властей и депутатов и будут постепенно решаться.