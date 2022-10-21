Более 50 псковичей пополнили статистику вылечившихся от коронавируса

13:35, 21 октября 2022, ПАИ

Еще 56 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии выздоровели 122 332 человека, заразились 124 810. За минувшие сутки COVID-19 заразились 42 жителя региона.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки летальных исходов нет, всего в Псковской области с начала пандемии умер 1 931 человек.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40780/15

Великие Луки – 18170/5

Бежаницкий район – 1600/2

Великолукский район – 2843/0

Гдовский район – 2236/0

Дедовичский район – 3075/1

Дновский район – 1017/0

Красногородский район – 1124/0

Куньинский район – 1059/1

Локнянский район – 1202/0

Невельский район – 5617/2

Новоржевский район – 1341/1

Новосокольнический район – 3297/0

Опочецкий район – 3822/4

Островский район – 6081/1

Палкинский район – 1260/0

Печорский район – 2950/0

Плюсский район – 1962/3

Порховский район – 4532/1

Псковский район – 9685/1

Пустошкинский район –1570/0

Пушкиногорский район – 1783/1

Пыталовский район – 1921/2

Себежский район – 2985/0

Струго-Красненский район – 2107/2

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.