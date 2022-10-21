Более 50 псковичей пополнили статистику вылечившихся от коронавируса
Еще 56 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии выздоровели 122 332 человека, заразились 124 810. За минувшие сутки COVID-19 заразились 42 жителя региона.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки летальных исходов нет, всего в Псковской области с начала пандемии умер 1 931 человек.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 40780/15
Великие Луки – 18170/5
Бежаницкий район – 1600/2
Великолукский район – 2843/0
Гдовский район – 2236/0
Дедовичский район – 3075/1
Дновский район – 1017/0
Красногородский район – 1124/0
Куньинский район – 1059/1
Локнянский район – 1202/0
Невельский район – 5617/2
Новоржевский район – 1341/1
Новосокольнический район – 3297/0
Опочецкий район – 3822/4
Островский район – 6081/1
Палкинский район – 1260/0
Печорский район – 2950/0
Плюсский район – 1962/3
Порховский район – 4532/1
Псковский район – 9685/1
Пустошкинский район –1570/0
Пушкиногорский район – 1783/1
Пыталовский район – 1921/2
Себежский район – 2985/0
Струго-Красненский район – 2107/2
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.