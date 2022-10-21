В Псковской области поймали торговцев марихуаной

13:52, 21 октября 2022, ПАИ

Приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Локнянского района, признанных виновными в обороте наркотиков, вынес Бежаницкий районный суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Один из подсудимых сорвал рядом с деревней около пяти кустов конопли для употребления. Из них он получил каннабис (марихуана) массой около килограмма, что является крупным размером.



Кроме того, в январе мужчины решили продать каннабис гражданину, который участвовал в мероприятии сотрудников полиции. В обозначенном месте покупатель забрал «закладку» массой порядка 18 грамм, что является значительным размером.



Подсудимые признали свою вину. Одному из мужчин суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и четыре месяца, а второму - по совокупности преступлений - шесть лет. Отбывать наказание жители Локнянского района будут в исправительной колонии строгого режима.