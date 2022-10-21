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Общество

«Первый Псковский» теперь вещает и на своей странице «ВКонтакте»

Трансляция телеканала «Первый Псковский» теперь доступна в прямом эфире на странице «ВКонтакте» vk.com/1pskov. Смотреть региональные новости, интервью, выпуски авторских программ «Первого Псковского», а также сериалы, художественные, документальные и мультипликационные фильмы можно в режиме онлайн 24 часа в сутки.

Напомним, телеканал «Первый Псковский» является единственным в регионе местным телевидением, вещающим 24 часа в формате Full HD. В апреле 2022 года СМИ вошло в крупнейшую медиагруппу региона – медиахолдинг Псковской области.

На данный момент на канале выходят ежедневно по будням короткие выпуски новостей «60 секунд» каждый час с 10:00 до 18:00 и итоговый информационный выпуск в 20:00. Также в эфире еженедельные программы «Псковский телеграм» и «Псковский телеграм Online», «Тема недели»,  «Сводка ЧП», эксклюзивные интервью. За новостями можно следить на канале, сайте 1pskov.tv, в группе «ВКонтакте» vk.com/1pskov и в телеграм-канале «Первого Псковского» https://t.me/firstpskov.

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