Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 200 млн рублей задолжал директор невельского предприятия

Более 200 млн рублей долгов накопил директор муниципального предприятия «Невельские Теплосети». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Суд обязал руководителя МП оплатить задолженность различным предприятиям за использованные энергоресурсы. На счету предприятия 29 таких исполнительных производств на общую сумму задолженности более 200 млн рублей. В ходе принудительного исполнения директора неоднократно предупреждали об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ.

Дознаватель инициировал назначение финансовой экспертизы, которая подтвердила имеющуюся финансовую возможность предприятия для исполнения решений суда в полном объёме, однако директор предприятия так и не начал выплачивать долги. В итоге дознаватель возбудил 29 уголовных дел по части 2 статье 315 УК РФ.

«После всех следственных действий судебных приставов уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного акта», - говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 октября 2022

Владимир Путин назвал способ решить проблему алкоголизма в России
21 октября 2022

«Мусорная лавина» сошла в Ленинградской области
21 октября 2022

Более 50 псковичей пополнили статистику вылечившихся от коронавируса
21 октября 2022

Багажную карусель собирают в новом зале псковского аэропорта
21 октября 2022

Псковичей приглашают к участию в проекте «Книга автобиографий учителей ФКР»
21 октября 2022

Спрос на берцы вырос в магазинах Пскова
21 октября 2022

До +11 градусов ожидается в Псковской области 22 октября
21 октября 2022

Гдовский «Дом белого аиста» просит помощи в доставке сена

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...