Более 200 млн рублей задолжал директор невельского предприятия

14:28, 21 октября 2022, ПАИ

Более 200 млн рублей долгов накопил директор муниципального предприятия «Невельские Теплосети». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Суд обязал руководителя МП оплатить задолженность различным предприятиям за использованные энергоресурсы. На счету предприятия 29 таких исполнительных производств на общую сумму задолженности более 200 млн рублей. В ходе принудительного исполнения директора неоднократно предупреждали об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ.

Дознаватель инициировал назначение финансовой экспертизы, которая подтвердила имеющуюся финансовую возможность предприятия для исполнения решений суда в полном объёме, однако директор предприятия так и не начал выплачивать долги. В итоге дознаватель возбудил 29 уголовных дел по части 2 статье 315 УК РФ.

«После всех следственных действий судебных приставов уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного акта», - говорится в сообщении.