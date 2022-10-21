Владимир Путин назвал способ решить проблему алкоголизма в России

14:32, 21 октября 2022, ПАИ

Создавать не запреты, а возможности для саморазвития населения нужно для борьбы с алкоголизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и попросил его обратить внимание на уровень потребления алкоголя в регионе. «Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свое хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», — сказал президент.

По его словам, эффективность такого подхода подтверждает опыт России и других государств за последние годы. При этом проблема алкоголизма в стране постепенно решается, отметил президент и призвал продолжать работу в этом направлении, пишет агентство «Прайм».