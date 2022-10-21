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Спорт

Псковички отличились на всероссийских соревнованиях по конному спорту

Фото: Telegram-канал Администрации города Пскова

Участие в чемпионате и первенстве России, а также во всероссийских соревнованиях и первенстве Центра конного спорта по вольтижировке приняли воспитанницы псковской спортивной школы «Надежда». Об этом сообщает Telegram-канал администрация города Пскова.

Соревнования прошли в конно-спортивном клубе «Конаковские конюшни» в Тверской области. В них приняли участие 200 спортсменов из 12 регионов России. Псковскую область представляли спортсменки Александра Керножицкая, Милана Морозова и Анна Антонова под руководством тренера Надежды Антоновой.

В зачёте первенства Центра конного спорта по вольтижировке Александра Керножицкая завоевала бронзовую медаль. Кроме того, во всероссийских соревнованиях в зачёте на галопе она заняла восьмое место из 24 участников и подтвердила выполненный ранее второй спортивный разряд.

В парном зачёте Анна Антонова и Милана Морозова получили второе место.

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