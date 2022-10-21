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Общество

Пушкиногорские школьники закрыли доброхотский сезон в «Михайловском»

Десятиклассники из Пушкиногорской средней школы завершили доброхотский сезон - 2022 в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Как рассказала методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежда Шабловская, курирующая в учреждении работу с волонтёрами, эти ребята уже не впервые помогают музею выполнять посильные для них хозяйственные работы. В этот раз 19 добровольцев помогли собрать палую листву в парке «Петровского» — мемориальной усадьбы Ганнибалов.

Надежда Шабловская также уточнила, что в текущем году, с января и до сегодняшнего дня, в «Михайловском» приняли 20 отрядов из больших и малых городов и посёлков России. Это молодые люди и их наставники из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Перми и Пермского края, Набережных Челнов. Также методист отметила, что движение пушкинских доброхотов в музее-заповеднике преодолело пресловутую сезонность и добровольные помощники теперь приходят и приезжают не только летом, но и в другие сезоны, но в меньшем количестве.

Напомним, что традиции волонтёрского движения в Святогогорье уже более полувека, а у её истоков стоял легендарный музейщик, первый послевоенный директор «Михайловского» С. С. Гейченко. Именно он и дал паломникам-добровольцам необычное для современного уха имя — старинное русское слово «доброхоты».

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