Женщина попала в больницу после наезда автомобиля в Великих Луках
ДТП произошло у дома № 15а на улице Глинки в Великих Луках 20 октября в 18:34. 35-летний водитель автомобиля Lada Vesta наехал на 57-летнюю женщину на проезжей части дороги.
В результате ДТП женщина госпитализирована в медучреждение.
По предварительным данным, явных признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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