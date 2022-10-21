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Происшествия

Женщина попала в больницу после наезда автомобиля в Великих Луках

ДТП произошло у дома № 15а на улице Глинки в Великих Луках 20 октября в 18:34. 35-летний водитель автомобиля Lada Vesta наехал на 57-летнюю женщину на проезжей части дороги. 

В результате ДТП женщина госпитализирована в медучреждение.

По предварительным данным, явных признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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