Концерт «Виртуозы арфы» впервые пройдёт в Пскове

15:58, 21 октября 2022, ПАИ

Концерт «Виртуозы арфы» впервые пройдёт в Пскове 10 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале БКЗ Псковской областной филармонии.

«Чарующий, древний музыкальный инструмент представят солистки оркестров ведущих музыкальных театров России, Санкт-Петербургской и Псковской филармоний. Никогда на Псковской сцене в одном концерте не звучало столько арф и сочинений, написанных как специально для этого инструмента, так и переложений для него произведений для гитары, романсов и русских народных песен», - говорится в сообщении.

Соло, дуэты, квартет арф, дуэты арфы и голоса, ударных и арфы – все в программе уникального концерта с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова.

Концерт пройдёт в БКЗ филармонии, 10 ноября в 19:00.

Возрастное ограничение 6+.