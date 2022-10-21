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Общество

Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги

Родственник или знакомый мобилизованного россиянина сможет заплатить за него долги или налоги, заявила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина на брифинге в правительстве. Об этом пишет РИА Новости.

«Возникает и такой вопрос: можно ли уплатить долги или налоги за мобилизованного гражданина. Да, можно. Это может сделать любой человек, родственник или знакомый мобилизованного гражданина. Для этого достаточно зайти на сайт ФНС, указать ИНН мобилизованного гражданина и во вкладке «уплата налогов и пошлин» выбрать опцию - уплата за третье лицо», - рассказала Баталина.
 

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