В Острове ввели карантин из-за бешеного кота

15:35, 21 октября 2022, ПАИ

Карантин введен на личном подворье на улице Юбилейной в Острове. Здесь бешенством заразился домашний кот, который не был привит: сначала проявлялись клинические признаки болезни, потом животное погибло.

Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории в радиусе до 900 метров введен 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.