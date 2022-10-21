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Происшествия

В Острове ввели карантин из-за бешеного кота

Карантин введен на личном подворье на улице Юбилейной в Острове. Здесь бешенством заразился домашний кот, который не был привит: сначала проявлялись клинические признаки болезни, потом животное погибло.

Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории в радиусе до 900 метров введен 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.

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