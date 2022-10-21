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Культура

Более полумиллиона туристов посетили Пушкинский заповедник

Владимир Ветрогонский. Пушкинские Горы (1959). Из фондов Государственного музея-заповедникя А.С. Пушкина «Михайловское»

Число посетителей Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» превысило полмиллиона, сообщили Псковскому агентству информации в информационной службе Пушкинского заповедника со ссылкой на руководителя службы музейной экскурсионной и методической работы Елену Михайлову. При этом общее количество гостей в музеях, на выставках, творческих встречах, на спектаклях, концертах и других музейных акциях по данным на полдень 21 октября составило 540 431 человек.

Также в «Михайловском» отметили, что структура туристического потока в её главных тенденциях остаётся неизменной. Для неё характерны преобладание взрослых посетителей (более 73%), а также туристов, прибывающих в музей не в составе организованных групп, а индивидуально — поодиночке, семьями или небольшими дружескими компаниями (чуть менее 62%).

О выполнении плана (государственного задания) на 2022 год музей сообщал ещё месяц назад, в начале третьей декады сентября.

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