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Общество

Псковичи представили бизнес-проект в рамках демодня молодежных акселераторов Сбера

Команда из Пскова представила экспертному жюри свой проект в рамках демодня молодежных акселераторов Сбера. Мероприятие прошло в коворкинге «Точка кипения» в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Сбера.

Члены жюри выделили несколько особенно понравившихся им стартап-проектов. Ребята из Пскова запомнились презентацией сервиса, позволяющего связать между собой субъекты бизнеса для решения конкретной бизнес-задачи.

Оценили жюри и команду из Петербурга, предлагающую перерабатывать композитные целлюлозосодержащие отходы в новый материал при помощи грибов. В числе лидеров также оказался петербургский проект по созданию платформы для выявления депрессивности, тревожности и ОКР по движению глаз при помощи айтрекинга и машинного обучения. Также студенты из Санкт-Петербурга предложили онлайн-конструктор гардероба на каждый день.

Ребята, приехавшие на демодень из Вологды, представили жюри разработку, позволяющую создавать web и мобильные приложения без знаний программирования. Их сверстники из Санкт-Петербурга продемонстрировали автономного робота-помощника на даче и автоматические компостеры для переработки пищевых отходов в удобрения. 

Помимо молодежных команд на региональном демодне выступили пять самых сильных проектов региона в области искусственного интеллекта. Они были представлены в рамках реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект», Национальным центром компетенций которого является Сбербанк. Проекты уже получили гранты Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) и выступали вне конкурса.

Технологичные проекты в сфере IT, медицины, дизайна и экологии представили девять команд. В этом году в акселераторах Сбера приняли участие около четырех тысяч школьников и студентов из Северо-Западного региона. В течение полугода под руководством опытных методологов и предпринимателей они создавали свои проекты. Наиболее проработанные из них вышли на очную защиту на уровне региона, а лучшие отправятся в Москву бороться за победу на федеральном этапе.

В состав экспертного жюри в Петербурге вошли представители Сбербанка, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, Центра разработки бортового оборудования АО «КТ-Беспилотные Сиситемы» и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

На данный момент открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года. Также стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 года.

Участие в обеих программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.

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