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Культура

Актёры театра и кино озвучат исторических личностей в мультфильмах о Псковской области

Фото здесь и далее: театрально-концертная дирекция Псковской области

Продолжается озвучка мультфильмов об известных исторических личностях, связанных с Псковской областью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Проект по созданию серии мультфильмов, посвященных истории Псковской земли и нематериальному культурному наследию региона, запустили в этом году. Всего планируется выпуск 10 сюжетов, каждый из которых представляет собой историю об одном персонаже. В озвучании мультфильмов примут участие известные деятели культуры области и заслуженные артисты России.

Свои голоса героям мультфильмов уже подарили хореограф, артист балета Гедиминас Таранда (мультфильм про псковского князя Довмонта) и актер театра и кино Гоша Куценко (эпизод про Княгиню Ольгу).

В ближайшее время планируется озвучание еще восьми мультфильмов. Артист Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина Сергей Попков озвучит сюжет про Александра Пушкина. Телеведущий Кирилл Радион - про российского императора Петра I. О Римском-Корсакове рассказажет руководитель псковского вокально-эстрадного ансамбля «Талантика» Анна Роор. Регент семинарского хора диакон Александр Амерханов озвучит эпизод про историю Талабских островов и старца Николая Гурьянова. Эстрадная исполнительница народных песен, заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова подарит свой голос мультфильму про свою наставницу фольклорную певицу Ольгу Сергееву. Участник творческой группы «Митьки» Александр Бушуев озвучит серию про российского художника, философа-мистика, писателя, путешественника, археолога, общественного деятеля Николая Рериха. Организатор и режиссер массовых мероприятий в Псковской области Дмитрий Волхонов расскажет про русского писателя Сергея Довлатова. Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников озвучит мультфильм про композитора Мусоргского.

Проект реализуется при поддержке комитета по культуре Псковской области.

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Опубликована афиша Псковского театра драмы на ноябрь

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