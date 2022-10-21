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Общество

Более 60 кубов мусора вывез «Экопром» с кладбища в Псковской области

Фото: Мехуборка Псков

Свалки красногорородских кладбищ ликвидировал псковский «Экопром». Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Свою работу по уборке свалок в Красногородске спецтехника «Экопрома» начала на Велейском кладбище. Ликвидировать предстояло восемь мест накопления, которые находились на территории самого кладбища, а также вдоль подъезда к нему. За час работы кузов ломовоза был заполнен «с горкой» собранным мусором», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что после первой выгрузки автомобиль регоператора продолжил работу и убрал еще четыре несанкционированных места складирования. При этом общий объём веток, листьев, мусора и не ТКО за два рейса составил 60 кубов.

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