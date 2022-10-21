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Культура

Музей истории оккупации откроют в Пскове 22 октября

Музей оккупации Псковской области 1941–1944 годов откроют в центре Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Открытие музея приурочено ко Дню памяти жителей сожженных деревень (22 октября), который в этом году отметят в Псковской области впервые. В основе экспозиции – архивные документы, собранные из фондов Центрального архива ФСБ России, Псковского областного архива, федеральных архивов и архивов Санкт-Петербурга.

Для музея выделили помещение в историческом здании на Ленина, 3 (доходный дом Чернова), где в годы Великой Отечественной войны располагалась эстонская полиция безопасности, а в подвале – камеры следственной тюрьмы.

В музее также представят экспонаты, найденные на месте поисковых работ: гильзы от патронов, личные вещи убитых советских граждан. О том, как появилась идея создать музей оккупации, о чем конкретно рассказывает экспозиция и по какому принципу организовано выставочное пространство – смотрите в сюжете «Первого Псковского».

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