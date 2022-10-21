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Общество

Латвия будет проверять политические взгляды россиян с ВНЖ

Латвия будет проверять политические взгляды всех россиян, проживающих в стране. Не исключено, что части из россиян могут не продлить вид на жительство, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал, внесенный Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.

По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, сейчас вид на жительство в Латвии имеют около 10 тысяч россиян. Власти страны планируют сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам. Также не исключил, что при продлении ВНЖ для выяснения политических взглядов россиян им будут задавать вопросы: «Чей Крым? Что происходит на Украине?».

Он отметил, что не считает такие проверки шантажом или давлением. Также глава МИД подчеркнул, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают страну из-за мобилизации. 

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