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Общество

В Госдуме назвали число мобилизованных в России

Число россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, достигло 260 тысяч человек. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказала председатель думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По словам парламентария, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14 %.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что в России по разным причинам вернулись домой почти десять тысяч мобилизованных граждан.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель.

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