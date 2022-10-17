В деревню Кулёво в Великолукском районе протянута новая нитка газопровода

18:52, 21 октября 2022, ПАИ

До деревни Кулёво в Великолукском районе в рамках догазификации построен газопровод протяжённостью 6,8 км. Для надёжного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Новый газопровод позволит газифицировать с учётом перспективного строительства 430 домовладений.

«От местных жителей принято 128 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры. В ближайшее время начнётся строительство отводов к земельным участкам и подключение домовладений к природному газу», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.