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В деревню Кулёво в Великолукском районе протянута новая нитка газопровода

До деревни Кулёво в Великолукском районе в рамках догазификации построен газопровод протяжённостью 6,8 км. Для надёжного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Новый газопровод позволит газифицировать с учётом перспективного строительства 430 домовладений.

«От местных жителей принято 128 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры. В ближайшее время начнётся строительство отводов к земельным участкам и подключение домовладений к природному газу», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

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