Дорожные работы пройдут на Ольгинском мосту в Пскове с 24 по 28 октября

19:27, 21 октября 2022, ПАИ

С 24 по 28 октября на Ольгинском мосту будут идти дорожные работы, сообщил в Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин. Специалисты будут изучать слои дорожной одежды, которые находятся под асфальтовым покрытием.

«Это надо для того, чтобы грамотно составить техническое задание для ремонта мостового полотна. Напомню, он будет выполнен в этом году с использованием литого асфальтобетона», — пояснил глава администрации.

Работы будут передвижными, с частичным перекрытием проезжей части. Это может создать напряжённость в дорожном движении. Городская администрация призывает автомобилистов с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Вознаграждением будет качественно отремонтированное полотно, которое прослужит не один год.