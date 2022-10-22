Михаил Ведерников рассказал о разработке охранных зон объектов культурного наследия в Пскове

00:01, 22 октября 2022, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал видео из цикла «Еженедельное».

В нём он начал разговор с прошедшего заседания Совета по вопросам охраны культурного наследия Псковской области.

«Рассматривали один, но очень важный вопрос — разработку проектов зоны охраны в Пскове. Это нормативы, которые определяют защиту основных объектов культурного наследия, исторического ландшафта, а также включают механизмы развития благоустройства в центре города», — сказал глава региона.

Разработка проектов началась три года назад, сразу после включения 10 храмов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда выяснилось, что все нормативы уже устарели и не соответствуют федеральным стандартам.

«Для нас это серьёзная проблема, потому что это существенно ограничивает наши возможности привлечения ресурсов Минкультуры для развития и реставрации объектов. Нюансов много. Проекты зон охраны делаются на десятилетия вперёд. Они должны быть надёжными, объективными и взвешенными. Без вкусовщины. И вместе с тем они должны содержать механизмы развития территорий там, где это возможно», — пояснил Михаил Ведерников.

По текущей концепции планируется создать 14 зон. Каждая из них в свою очередь будет поделена на более мелкие подзоны, будь то набережная, парк или смотровая площадка. Во всех случаях будут предусмотрены свои нормативы, актуальные именно для этого конкретного места.

«Этот подход мы обсуждаем с экспертами и градостроителями. А когда все детали будут проработаны со специалистами, вынесем проект на открытое общественное обсуждение. Наша цель — обеспечить разумный баланс между сохранением исторического наследия и развитием города. Не должно быть так, что из-за слабых нормативов отдельные территории проседают, зарастают травой и покрываются грязью.

Не нужно забывать и про жителей города, когда ограничительные нормы не позволяют благоустраивать территорию, устанавливать детские и спортивные площадки. При этом все принципиальные запреты, в том числе многоэтажной застройки, должны оставаться в силе. Работа предстоит большая. Сделаем всё необходимое, чтобы проект получился прозрачным, продуманным и современным», — подвёл итог Михаил Ведерников.

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