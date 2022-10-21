Фильм «Письма из провинции. Гдовский район Псковской области» показали по каналу «Культура»

20:47, 21 октября 2022, ПАИ

Сегодня на телеканале «Культура» состоялась премьера документального фильма «Письма из провинции. Гдовский район Псковской области». Об этом сообщил паблик «Дом белого аиста».

«Потрясающе красивые натурные съёмки Гдовского района и замечательные люди — герои выпуска. Очень интересно, посмотрите! Аистиный центр — одна из локаций съёмок. Благодарим телеканал «Культура», а также лично автора и режиссёра программы Аллу Чикичёву за отличную работу и внимание к аистам», — написали волонтёры в соцсети.

Фильм можно посмотреть онлайн.