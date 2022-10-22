Михаил Ведерников рассказал о завершённом проекте — Музее оккупации

00:09, 22 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Веджерников в своём еженедельном видеообращении рассказал о завершении очень важного проекта — Музея оккупации, посвящённого истории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Музей открыт в Пскове на Ленина, 3. Это здание, где когда-то фашисты держали под стражей и пытали жителей города перед расстрелом.

«Мы выкупили это помещение, привели его в порядок. К слову, в дальнейшем ещё займёмся ремонтом фасада всего дома. Теперь тяжёлая история этого места будет служить просвещению и сохранению памяти о всех погибших от рук нацистов», — сообщил глава региона.

Псковская земля в годы войны очень серьёзно пострадала. Места массового истребления военнопленных и мирных жителей печально известны: это и лагерь в Моглино, и «Салотопка» на окраине Пскова, и Поляко́ва Мы́за в Порхове, и деревня Красу́ха, и другие.

Преступления нацистов были настолько масштабными, что стали предметом расследования на трёх открытых судебных процессах, проходивших после войны в Ленинграде, Великих Луках и Новгороде. Отдельные инциденты расследуются и сегодня.

В прошлом году по решению Псковского областного суда массовые убийства людей на территории области были признаны геноцидом народов Советского Союза.

«В основе экспозиции музея — архивные документы, фото- и видеоматериалы из фондов государственных архивов и архивов ФСБ. Это подлинные эмоционально тяжёлые записи. В одну из стен вмурована копия предсмертной записки группы псковских заключённых. Также воспроизведена обстановка камеры, где содержались люди, приговорённые к казни. Всё это важно знать и помнить из уважения к тем, кто погиб, и к тем, кто сражался за наше с вами будущее», — сказал Михаил Ведерников.