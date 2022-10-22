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Общество

Генеральный директор ООО «Титан-Полимер» поздравил с юбилеем ОЭЗ «Моглино»

С 10-летним юбилеем поздравил ОЭЗ «Моглино» генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Десять лет — это большая дата. За это время вам удалось построить замечательную ОЭЗ. Четыре года назад мы пришли к вам как резиденты, а сегодня с вашей помощью запускаем вот этот замечательный завод», — сказал он.

Герман Петрушко также отметил, что за всё время сотрудничества компания и экономическая зона работали рука об руку. При этом ОЭЗ «Моглино» всегда исполняла все на себя взятые обязательства. «Позвольте поздравить вас от всей души, пожелать вашему коллективу счастья, удачи и роста в ваших экономических делах!» — заключил гендиректор «Титан-Полимера».

Напомним, что ОЭЗ «Моглино» отмечает 10-летие со дня создания в Псковской области.

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