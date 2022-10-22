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Общество

Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с начала ноября

Ежемесячные выплаты изменятся у нескольких категорий пенсионеров с 1 ноября текущего года. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Перерасчёт доплат за профессиональную деятельность коснётся тех, кто ранее работал в сфере угольной промышленности (горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари и прочие) и бывших лётчиков гражданской авиации (члены лётных экипажей гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов), перечислила экономист.

Перерасчёт выполнят на основании данных о страховых взносах работодателей. «Право на доплату появится у тех пенсионеров, которые обратились за ней с 1 июля по 1 октября 2022 года, размер доплаты зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от организаций, использующих труд данных категорий лиц, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера», — отметила специалист.

Ольга Лебединская подчеркнула, что эту доплату получают только те пенсионеры, кто уже не работает по льготным специальностям, которые дают право на дополнительные отчисления.

По данным ПФР, отраслевую прибавку к пенсии получают 36 тысяч угольщиков и 49 тысяч авиаторов. Размер их выплат в среднем составляет 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей в месяц соответственно, уточняет агентство «Прайм».

Индексацию доплаты проведут в автоматическом режиме, то есть никаких заявлений подавать не нужно, выплаты перечислят на карту.

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