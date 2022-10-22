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Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Псковском районе

Пьяного водителя-рецидивиста задержала дорожная полиция в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 20 октября на дороге Псков – Изборск полицейские остановили для проверки автомобиль СеАЗ. Водителем оказался 35-летний житель Псковского района в нетрезвом состоянии. 

В ведомстве напомнили, что пьяных водителей, которых повторно задержали за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.

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