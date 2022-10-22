Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Псковском районе
Пьяного водителя-рецидивиста задержала дорожная полиция в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 20 октября на дороге Псков – Изборск полицейские остановили для проверки автомобиль СеАЗ. Водителем оказался 35-летний житель Псковского района в нетрезвом состоянии.
В ведомстве напомнили, что пьяных водителей, которых повторно задержали за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.
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