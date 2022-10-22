Михаил Ведерников оказал содействие в воссоединении семей беженцев

10:46, 22 октября 2022, ПАИ

Встреча советника губернатора Псковской области Елены Полонской и заместителя председателя областного комитета по труду и занятости Натальи Тудаковой с гражданами, которые вынужденно покинули территории Украины, ДНР и ЛНР с момента начала СВО, состоялась в Опухликах в пункте временного размещения беженцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, губернатор Псковской области Михаил Ведерников оказал содействие в переезде беженцев в другие регионы РФ для долгожданного воссоединения семей, выделив денежные средства на покупку билетов: их приобрели всем желающим на месте. При этом правительство Псковской области окажет помощь в перемещении из пункта веременного размещения до железнодорожного вокзала.

Особое внимание уделили вопросу трудоустройства — более 100 человек уже трудятся на территории региона.

Отмечается, что всего от беженцев принято 46 заявлений на 93 человека для участия в государственной программе оказания содействия переселению соотечественников из-за рубежа.