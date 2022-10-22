Губернатор Михаил Ведерников призвал «вдохнуть вторую жизнь» в Печоры

12:11, 22 октября 2022, ПАИ

Совещание о подготовке и проведении празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры прошло в правительстве Псковской области. Губернатор региона Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон обсудили со специалистами исполнительных органов вопросы подготовки к памятной дате, которую отметят в следующем году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор обратил внимание, что основной акцент необходимо сделать на проведении не столько культурно-массовых, сколько инфраструктурных мероприятий, которые выведут Печоры на новый виток развития.

В числе проектов реконструкция канализационных и водопроводных сетей, благоустройство исторического центра Печор, реставрация исторических объектов, а также приведение в порядок дорожной сети.

По итогам совещания принято решение сформировать профильную рабочую группу, участники которой проработают все поступившие инициативы и предложения о включении в комплексный план мероприятий. Проект единого плана расмотрят в конце октября.

«Эта дата — уникальная возможность вдохнуть вторую жизнь в Печоры. Много средств уже привлечено, и важно, чтобы проекты реализовывались в срок и с надлежащим качеством. Давайте сделаем всё, чтобы достойно встретить праздник, чтобы город по-новому раскрылся, задышал, был комфортным для жителей, привлекал туристов и паломников», — заключил губернатор Михаил Ведерников.