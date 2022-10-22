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Общество

Елена Цунаева стала гостем радио «7 НЕБО»

Новым гостем радио «7 НЕБО» стала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В ходе программы она рассказала об участии в открытии музея оккупации Пскова, о реализации проекта «Без срока давности» в России и назвала, какиие масштабные экспедиции запланированы на 2023 год проектом «Поисковое движение России». 

Подробное интервью можно будет посмотреть в группе радио «7 НЕБО» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообшалось, что музей оккупации открыли в Псквое сегодня, 22 октября.

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