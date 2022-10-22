Елена Цунаева стала гостем радио «7 НЕБО»

15:50, 22 октября 2022, ПАИ

Новым гостем радио «7 НЕБО» стала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В ходе программы она рассказала об участии в открытии музея оккупации Пскова, о реализации проекта «Без срока давности» в России и назвала, какиие масштабные экспедиции запланированы на 2023 год проектом «Поисковое движение России».

Подробное интервью можно будет посмотреть в группе радио «7 НЕБО» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообшалось, что музей оккупации открыли в Псквое сегодня, 22 октября.