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Общество

Вера Емельянова поблагодарила всех причастных к созданию музея оккупации в Пскове

Фото: официальный канал региона в Telegram

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заявила, что сегодня, спустя более семи десятилетий, мы вынуждены доказывать, искать свидетелей тех трагических событий, которые для наших предков были очевидными, были частью их жизни. Об этом пишет официальный канал региона в Telegram.

Отдельно вице-губернатор поблагодарила всех причастных к созданию музея. «Мы благодарны тем, кто вложил в создание музея душу, профессиональные знания, работу. По поручению губернатора хочу сказать вам спасибо», - отметила она.

Ранее сообшалось, что музей оккупации открыли сегодня в Пскове.

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