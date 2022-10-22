Учителя из Псковской области примут участие в форуме классных руководителей в Москве

17:42, 22 октября 2022, ПАИ

Преподаватели из Пыталово и Великих Лук принимают участие во II Всероссийском форуме классных руководителей в Москве. Форум пройдёт 22-23 октября.

1 300 наиболее активных педагогов будут участвовать в форуме очно. Они прошли трехэтапный отбор из 67 125 заявок.

Для педагогов со всей России форум стал площадкой для открытого диалога и обмена опытом, формирования эффективного профессионального сообщества.

Представлять Псковскую область на форуме будут Татьяна Рассолова, учитель русского языка и литературы из Великих Лук, и Вера Фёдорова, учитель физкультуры Пыталовской средней школы.