Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Островские школьники принимают участие во Всероссийском проекте

Команда Островской гимназии «Неравнодушные» участвует во Всероссийском проекте «Доброволец-ПРО», сообщает газета «Островские вести».

Ребята уже выполнили второе задание - «Проектная логика». Школьники выбрали номинацию проекта: «Оберегай!» .Они будут работать с начальным звеном гимназии и с воспитанниками дошкольной группы, детского сада «Бригантина» над формированием здорового образа жизни юных.

«Мы хотим, чтобы наши маленькие земляки знали, что здоровый образ жизни —это просто, а занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, движение, правильное питание — это не только полезно, но и интересно, весело, увлекательно, познавательно», — говорят ребята из команды «Неравнодушные».

Конкурс направлен на вовлечение и поощрение подростков и молодёжи, реализующих социально значимые проекты в области здоровье сбережения в формате сверстник - сверстнику.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 октября 2022

Футболисты из Пскова стали серебряными призерами Всероссийского турнира
22 октября 2022

Концерт Евгения Дятлова проходит в Пскове
22 октября 2022

Общественную приемку работ провели на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
22 октября 2022

ФОТО Главное об открытии музея оккупации в Пскове
22 октября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ В Пскове открыли Музей оккупации

22 октября 2022

Псковский музей оккупации покажет архивные документы в новых форматах
22 октября 2022

Бобровский дом-интернат в Печорах отметил юбилей
22 октября 2022

Память жертв сожжённых деревень почтили в Псковском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...