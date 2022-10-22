Островские школьники принимают участие во Всероссийском проекте

18:24, 22 октября 2022, ПАИ

Команда Островской гимназии «Неравнодушные» участвует во Всероссийском проекте «Доброволец-ПРО», сообщает газета «Островские вести».

Ребята уже выполнили второе задание - «Проектная логика». Школьники выбрали номинацию проекта: «Оберегай!» .Они будут работать с начальным звеном гимназии и с воспитанниками дошкольной группы, детского сада «Бригантина» над формированием здорового образа жизни юных.

«Мы хотим, чтобы наши маленькие земляки знали, что здоровый образ жизни —это просто, а занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, движение, правильное питание — это не только полезно, но и интересно, весело, увлекательно, познавательно», — говорят ребята из команды «Неравнодушные».

Конкурс направлен на вовлечение и поощрение подростков и молодёжи, реализующих социально значимые проекты в области здоровье сбережения в формате сверстник - сверстнику.