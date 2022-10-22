Игорь Дитрих: От увиденного наворачиваются слёзы

21:17, 22 октября 2022, ПАИ

На открытии Музея оккупации Псковской области побывал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Какими бы мы ни были взрослыми и сильными, от увиденного наворачиваются слёзы, — поделился впечатлениями вице-спикер. — Уверен, это надо обязательно показывать, чтобы каждый призывник, каждый мобилизованный, каждые мальчик и девочка в определённом возрасте не понаслышке узнали о нацистских преступлениях, своими глазами всё увидели. Уроки истории важны для всех, и то, что происходит сегодня, к сожалению, говорит, что эти уроки были недостаточно хорошо выучены».

Среди экспонатов нового музея — фотографии оккупированного Пскова, копии записей допросов карателей, воспоминания очевидцев, карты и архивные документы, артефакты с мест массового уничтожения мирного населения. В одном из залов воссоздана камера заключения фашистской следственной тюрьмы, в другом демонстрируются уникальные кадры военной кинохроники.

Напомним, что Музей оккупации Псковской области открылся сегодня, 22 октября.

Посетить музей можно по адресу Псков, ул. Ленина, 3 с 10:00 до 18:00 по будням, вход свободный.