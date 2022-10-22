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Патриарх Кирилл предложил «колеблющимся интеллигентам» укрепляться в любви к стране

«Колеблющимся интеллигентам» стоит укрепляться в вере отцов и праотцов — это вдохновит их на любовь к ближнему и служение Отечеству, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в нижегородском соборе Архангела Михаила.

Патриарх Кирилл в субботу посетил собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля.

«Сейчас то время, когда всем нам надо укрепляться в вере, особенно всем нашим колеблющимся интеллигентам, которые одной ногой в церкви, другой — вне церкви, заканчивать всякую эту дихотомию, разделение. Нужно действительно принимать веру отцов и праотцов как великую силу, которая оберегала и спасала наш народ. И сегодня, несомненно, она будет вдохновлять нас на пути любви и служения Отечеству, на пути любви друг к другу», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, через православную веру людям является «высшая мудрость, открытая в божественных заповедях, в духовном опыте, опыте молитвы, соприкосновения с Богом». Также патриарх пожелал людям ничего не бояться.

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