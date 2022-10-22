Память жителей сожжённых деревень почтили в Островском и Себежском районах

22:13, 22 октября 2022, ПАИ

По всей области сегодня возлагаются цветы к памятникам освободителям городов и посёлков во время Великой Отечественной войны.

На территории Островского района в Горайской волости в годы Великой Отечественной была сожжена деревня Пепково с 13 жителями. К мемориалу на месте бывшей деревни возложил цветы глава Горайской волости Анатолий Цыганков. Об этом сообщает газета «Островские вести».

В рамках Дня памяти жителей сожжённых деревень представители администрации Островского района, волонтёры и добровольцы общественно-молодёжной организации «Доброволец» приняли участие в митинге у обелиска, установленного в честь освободителей Острова и Островского района.

Председатель комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Островского района Маргарита Хажмуратова призвала помнить о погибших в Великой Отечественной войне. Минутой молчания молодёжь почтила их память.

Добровольцы возложили цветы к обелиску освободителям Острова и Островского района, к памятному знаку Тарасу Рымару, к братскому захоронению на площади им. Героя Советского Союза К. И. Назаровой.

«Мы будем помнить наших героев, ведь пока мы их помним, они живы в наших сердцах», — поделились добровольцы из средней школы № 3.

Представители МАУ «ИЦ «Себеж-Ресурс», начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов совместно со студентами, руководителем и преподавателями Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа посетили памятники жителям сожжённых деревень в дер. Фроловщина и Чернея, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Призыв».