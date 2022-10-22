Детям в Усвятах рассказали о сожженных деревнях области

22:58, 22 октября 2022, ПАИ

В библиотеке Усвятской средней школы прошла выставка «Лучшие книги о войне» и тематическое мероприятие «Сожженные деревни нашего района и области в период Великой Отечественной войны». Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Во время мероприятия ребята узнали о том, что происходило в годы оккупации в Усвятском районе. Тронул юные души рассказ о трагической судьбе жителей деревень Березовка Усвятского района, и Красуха Порховского района, которые стали жертвами нацистских захватчиков.

Школьный библиотекарь Ольга Яковлева рассказала об ужасных преступлениях оккупантов в отношении мирного населения деревень, показала фотоматериалы очевидцев тех страшных событий.